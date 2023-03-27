В Челябинской области вынесли приговор виновнику ДТП, в котором погибла семья с ребенком

В Варненском районе вынесен приговор водителю, по вине которого погибла супружеская пара с ребенком.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, Варненский районный суд признал 55-летнего жителя региона виновным в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть двух или более лиц.

В суде установлено, что в августе 2022 года на автодороге Черноречье-Бреды южноуралец, управляя автомобилем «Шкода Октавия», несмотря на указание дорожного знака, южноуралец не снизил скорость и потерял контроль за движением. В итоге иномарка вылетела на полосу встречного движения и врезалась в «Шевроле Авео».

В результате ДТП 35-летний водитель «Шевроле» его 34-летняя жена и годовалый ребенок погибли. Сиротой остался старший сын супругов, которому в 2022 году исполнилось 6 лет.

Суд приговорил виновного к 4 годам 6 месяцам лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении, с лишением права управления транспортными средствами на срок 3 года.

В пользу родственников погибших суд взыскал 8 миллионов рублей в качестве компенсации морального вреда.

Челябинск, Виктор Елисеев

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