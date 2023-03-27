Голкипер «Магнитки» заявил о завершении карьеры

Вратарь магнитогорского «Металлурга» Василий Кошечкин объявил о завершении карьеры.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ХК «Металлург», о своем решении легендарный голкипер объявил сегодня, 27 марта.

Василий Кошечкин сыграл в Континентальной хоккейной лиге 15 сезонов и 765 матчей – 555 из них в «Металлурге». В регулярных чемпионатах КХЛ хоккеист отыграл за «Металлург» 428 игр, 49 из которых отстоял на «ноль», одержал 216 побед и в общей сложности провел на льду 23 тысячи 603 минуты. Помимо этого, в активе Василия Кошечкина 11 голевых передач и 23 победы в буллитных сериях.

В плей-офф голкипер провел за «Металлург» 127 игр и одержал 76 побед, проведя в общей сложности 7 тысяч 439 минуты на льду. В играх на вылет в активе голкипера 13 «сухих» матчей.

С «Металлургом» Василий Кошечкин выиграл все основные награды КХЛ: дважды завоевал Кубок Гагарина и становился чемпионом России, два раза выиграл серебряные медали чемпионата страны, дважды был признан лучшим голкипером КХЛ и становился самым ценным игроком финала Кубка Гагарина. Как игрок тольяттинской «Лады» Василий Кошечкин становился серебряным призером чемпионата России 2005-го года и бронзовым призером чемпионата России 2004-го года.

Будучи игроком «Металлурга», Василий Кошечкин стал Олимпийским чемпионом игр в Пхенчхане. Также на мировом уровне Василий стал чемпионом мира 2009-го года, серебряным призером чемпионата мира 2010 и бронзовым призером чемпионата мира 2007.

В общей сложности Василий Кошечкин отыграл за «Металлург» 11 сезонов, став за это время основным голкипером команды и любимцем болельщиков.

Сегодня вратарю «Магнитки» исполнилось 40 лет.

Челябинск, Виктор Елисеев

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