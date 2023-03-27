В Верхнем Уфалее стартовала рекультивация городской свалки

Начались подготовительные работы по рекультивации свалки в Верхнем Уфалее.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе министерства экологии Челябинской области, работы начались в марте в рамках выполнения мероприятий федерального проекта «Чистая страна».

Сейчас это подготовка территории, транспортировка техники, строительство бытовых помещений, установка информационных аншлагов.

«Основными техническими решениями по рекультивации свалки стали разработка отходов из «тела» свалки и изготовление рекультивационного грунта, который впоследствии будет использован для формирования проектного «тела» свалки. На биологическом этапе «тело» свалки будет засеяно газонной травой. Завершение работ планируется в ноябре 2023 года», – рассказала начальник управления организации обращения с отходами министерства экологии региона Юлия Жукова.

В рамках федерального проекта «Чистая страна» нацпроекта «Экология» в 2023-2024 годах на территории Челябинской области планируется также рекультивация свалок, расположенных в Карталах (2023 год) и Златоусте (2023-2024 годы).

Площадь свалки в Верхнем Уфалее составляет 3,4 гектара. Эксплуатировалась она с 80-х годов прошлого века – более 40 лет. Сюда поступали отходы из Верхнего Уфалея. Стоимость всех работ по рекультивации составит более 91 миллиона рублей, в том числе более 43 миллионов – за счет средств федерального бюджета.

Челябинск, Виктор Елисеев

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