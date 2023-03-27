На Южном Урале резко похолодает

Ночные температуры в Челябинской области уйдут в минус.

Как сообщили РИА «Новый День» в Челябинском ГЦМС, минусовые температуры вернутся в регион уже предстоящей ночью.

В ночь на вторник, 28 марта, в области ожидается облачная погода с прояснениями, температура +1, +6 градусов, в низинах – до -2 градусов Цельсия. Днем потеплеет до +13, +18 градусов, в низинах – до +8.

В ночь на среду синоптики обещают небольшие осадки в виде дождя, переходящего в снег, температура воздуха -2, +3 градуса, днем – 3-8 градусов вышел нуля.

30 марта ночью будет -2, -7 градусов. Днем +3, +8 градусов Цельсия.

В Челябинске ночью вторника ожидается +2, +4, днем – 15-17 градусов выше нуля. В среду, 29 марта, похолодает до -1, +1, днем воздух прогреется до 4-6 градусов выше нуля. В четверг ночью будет -3, -5 градусов, днем – 5-7 градусов выше нуля.

Челябинск, Виктор Елисеев

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