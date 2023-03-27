Подельник замглавы южноуральского минстроя останется в СИЗО

Защите бывшего руководителя «Челябоблинвестстроя» не удалось оспорить продление меры пресечения.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Челябинский областной суд оставил в силе решение районного суда о продлении бывшему руководителю ОГКУ «Челябоблинвестстрой» Алексею Абаимову меры пресечения в виде заключения подстражей до 28 апреля сего года.

Напомним, Абаимова задержали в апреле 2020 года вместе с заместителем министра строительства Челябинской области Татьяной Антоновой в ходе разбирательства по поводу срыва ввода в строй ряда знаковых спортивных объектов. Впоследствии главе «Челябинвестстроя» предъявили обвинение в получении нескольких взяток, в том числе от бизнесмена Михаила Азаматова, чья компания несколько раз переносила сроки сдачи биатлонного центра в Златоусте.

Также чиновника обвинили в получении взятки от представителя структуры, ответственной за строительство детского сада в Аше, за приемку фактически невыполненных работ.

В феврале текущего года ему в очередной раз продлили срок содержания в СИЗО. Адвокат Абаимова просил отменить это решение, избрав в отношении челябинца более мягкую меру пресечения, не связанную с изоляцией от общества. Однако безуспешно.

Челябинск, Виктор Елисеев

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