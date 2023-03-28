На одной из самых оживленных магистралей Челябинска отключают светофоры

На одной из самых оживленных магистралей Челябинска отключат светофоры.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сегодня до 18 часов не будут работать светофоры на Комсомольском проспекте: на перекрестке с улицей Ворошилова и в районе дома №66/2.

В данный момент проблем с движением автомобилей на этом участке не отмечается.

Кроме того, с 08:30 до 18:00 планируется отключение светофора на перекрестке улиц Героев Танкограда и Бажова.

Челябинск, Павел Зварзин

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