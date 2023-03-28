28 марта ожидаются следующие события – Челябинск

28.03.2023, вторник

10:00 Челябинск – Православная выставка-ярмарка «От покаяния к воскресению России», приуроченная к 410-летию Дома Романовых (Центр международной торговли, пр. Ленина, 35, конгресс-холл)

12:00 Челябинск – Показ трех короткометражных фильмов уральских режиссеров с тифлокомментариями в рамках проекта «Незримое кино» (кинотеатр «Знамя», ул. Кирова, 112)

14:00 Челябинск – Торжественное открытие четвертого сезона Всероссийского конкурса «Большая перемена» (Дворец пионеров и школьников им. Н.К. Крупской, Свердловский пр., 59)

17:00 Челябинск – Пресс-конференция в рамках обучающего интенсива для челябинской группы Музыкальной академии Ларисы Долиной (Детская филармония Челябинской области, ул. Солнечная, 5)

18:00 Челябинск – Бесплатное занятие по русскому языку (храма Иоанна Воина, пр. Победы, 307Б, библиотечный класс)

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