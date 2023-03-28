В Челябинске сразу 25 адвокатов заявили о защите коллеги, обвиненного в мошенничестве

25 челябинских адвокатов заявили о желании защищать интересы своего коллеги Олега Косенко, задержанного на прошлой неделе и отправленного под арест.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Косенко защищал заместителя управляющего отделения ПФР в Челябинской области Александра Орехова по делу о взятках.

67-летнего Орехова задержали в июле 2021 года при получении денег от представителя одного из частных охранных предприятий (несколько миллионов рублей) за помощь в заключении контракта на охрану территориальных подразделений ПФР.

После него под арест попали сотрудник одного из подразделений отделения пенсионного фонда Рудольф Зайцев и управляющий региональным отделением Виктор Чернобровин. Их обвинили в получении от охранных предприятий 26,7 миллиона рублей. Орехов свою вину признал и был приговорен к 4 годам лишения свободы в колонии строгого режима и штрафу в 2,7 миллиона рублей.

А потом написал заявление в ФСБ, обвинив своего адвоката Косенко в мошенничестве: якобы, летом 2022 года защитник получил более 1 миллиона рублей за обеспечение Орехову условного наказания, но обещание не выполнил.

Косенко задержали 24 марта, суд избрали ему меру пресечения в виде содержания под стражей. Защищать его вызвались сразу 2,5 десятка коллег.

«25 адвокатов Челябинска устроили демарш, придя на суд по аресту задержанного ФСБ коллеги Олега Косенко. Все пришедшие заключили соглашение с Косенко, что будут представлять его интересы во время расследования, – пишет telegram-канал «Погоны и галстуки». – Однако суд принял лишь ходатайство Анастасии Татарченко. Оставшиеся 24 отклонили и не пустили юристов на заседание, где Косенко отправили в СИЗО».

Челябинск, Павел Зварзин

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