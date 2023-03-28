Челябинский межвузовский кампус выйдет за разрешенные пределы

Глава Калининского района Челябинска Владимир Шамне объявил о проведении публичных слушаний по проекту межвузовского кампуса.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», речь пойдет о разрешении на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства «Межуниверситетского кампуса мирового уровня в Челябинской области» по адресу улица Братьев Кашириных – 129.

Сейчас на этом месте находится Челябинский госуниверситет и его Ботанический сад.

Суда по представленным референсам, здание университета сохранится, а вот садом собираются пожертвовать: на презентационной картинке на месте сада расположен сквер.

Так указанный участок выглядит сейчас

А так на на референсе, опубликованном Владимиром Шамне

Напомним, межвузовский кампус предусматривает возведение 10 зданий общей площадью 123 тысячи квадратных метров. 72 тысячи квадратных метров – это общежития и гостиницы на 3400 мест.

Общественные слушания начнутся 6 апреля в 13:30 в Доме архитектора.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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