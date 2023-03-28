Дети в радость: в Челябинске состоится «Уральский беременный форум»

В Челябинске пройдет «Уральский беременный форум».
Как передает корреспондент РИА «Новый День», 20 опытных врачей и экспертов соберутся на одной площадке, чтобы обсудить актуальные вопросы планирования, беременности, родов и ухода за младенцем.
В качестве спикеров приглашены психологи, акушеры-гинекологи, инструктор йоги для беременных, педиатры и доулы (помощницы в родах).
Специалисты расскажут, как ухаживать за новорожденными малышами, о подготовке к родам, роли отца в гармоничном становлении семьи и воспитании детей и о многом другом, что необходимо знать будущим родителям.
Форум будет проходить 22 апреля с 9:00 до 19:00 в Radisson Blu Hotel в Челябинске.
Участие бесплатное, но необходимо зарегистрироваться на сайте беременныйфорум.рф.
Челябинск, Ольга Арсентьева
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