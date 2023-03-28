Челябинское экологическое чудо: мэр заявила о взрывном росте объемов зелени в городе

Глава Челябинска Наталья Котова заявила о росте зеленых площадей в городе в десятки раз за последние несколько лет.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», невероятной новостью чиновница поделилась сегодня, 28 марта, во время отчета о деятельности городской администрации в 2022 году.

По словам Натальи Котовой, в прошлом году в областном центре высадили больше 10 тысяч деревьев, 36 тысяч кустарников и 190 тысяч квадратных метров газонов. По уверениям градоначальницы, в настоящее время в городе насчитывается 12,3 тысячи гектаров зеленых зон, а на одного челябинца приходится по 104 квадратных метра зелени.

Это выглядит настоящим экологическим чудом. Ведь в феврале 2020 года министр экологии Челябинской области Сергей Лихачев заявил на заседании профильного комитета регионального парламента, что в областном центре на человека приходится лишь треть от «зеленой» нормы. «Для примера, в Челябинске на одного жителя должно приходиться 11 квадратных метров, а у нас чуть меньше 4 квадратных метров», – рассказал чиновник. То есть еще три года назад зеленые насаждения занимали в городе менее 500 гектаров.

Тогда же министр анонсировал амбициозные планы властей региона довести объем зеленых площадей в области до 80% от нормы.

Но, исходя из слов г-жи Котовой, мэрия Челябинска легко переплюнула все мыслимые и немыслимые планы, увеличив количество зеленых наслаждений за два года более чем в 25 раз.

Впрочем, из космоса это достижение городских чиновников пока не слишком заметно. По крайней мере, так было еще в сентябре прошлого года, когда Роскосмос опубликовал рейтинг 16 российских мегаполисов по уровню озеленения, составленный на основе анализа космических фотоснимков.

Тогда Челябинск занял лишь 11 место. По оценкам Роскосмоса из 27,8 тысячи гектаров общей площади города «зеленые» зоны занимают лишь 13,8% территории города: 2,4 тысячи гектаров – парки, 1,4 тысячи гектаров – прочие зеленые насаждения.

Хотя вполне возможно, что мэрия Челябинска просто считает по-другому.

Челябинск, Виктор Елисеев

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