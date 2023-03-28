В Челябинске «отменили» площадь Ярославского

Площадь в центре Челябинска переименовали.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Челябинской городской думы, такое решение депутаты приняли сегодня, 28 марта, в ходе очередного заседания городского парламента.

Парламентарии единогласно согласились с переименованием площади Ярославского в площадь Искусств. «С такой инициативой выступил расположенный на этой площади Челябинский государственный академический театр оперы и балета имени М.И. Глинки. В пользу этого решения была отмечена концентрация учреждений культуры и искусства вблизи этого элемента дорожно-уличной сети: детская школа искусств, концертный зал им. С.С. Прокофьева и филармония, музей изобразительных искусств и исторический музей Южного Урала, а также расположенный неподалеку зал органной и камерной музыки «Родина», – рассказали представители городской думы.

Площадь до начала 1930-х годов носила наименование Соборной, так как именно здесь располагался Христорождественский кафедральный собор. Однако в 1932 году храм снесли, а площадь переименовали, присвоив ей имя «главного безбожника» СССР Емельяна Ярославского.

Емельян Ярославский (настоящее имя Миней Губельман) родился в 1878 году. В 1898 году вступил в РСДРП. В 1905 году стал одним из организаторов боевой организации РСДРП. В 1925 году возглавил созданный при его активном участии Союз воинствующих безбожников, которым руководил до своей смерти в 1943 году.

Челябинск, Виктор Елисеев

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