В Челябинской области закончился суд над дебоширом, задушившим пенсионера за замечание

В Верхнем Уфалее вынесен приговор по делу об убийстве пенсионера в ответ на высказанное замечание.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, Верхнеуфалейский городской суд признал 27-летнего жителя Нязепетровска виновным в убийстве.

Конфликт, закончившийся трагедией, произошел в августе 2022 года, когда нетрезвый южноуралец устроил во дворе многоквартирного дома шумную пирушку. Оказавшиеся рядом пожилые соседки сделали дебоширу замечание. В ответ в их адрес полетели оскорбления.

За женщин вступился 67-летний пенсионер, супруг одной из бывших здесь жительниц. От слов его более молодой оппонент быстро перешел к делу, несколько раз ударил пожилого южноуральца в грудь, повалил на землю, сел на него сверху и руками задушил на глазах у женщин.

Суд приговорил виновного к 9 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Также судом удовлетворены исковые требования о взыскании в пользу родственников погибшего компенсации морального вреда в 1 миллион рублей и расходов на погребение.

Челябинск, Виктор Елисеев

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