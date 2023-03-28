Троих южноуральцев осудили за похищение и убийство двенадцатилетней давности

Троим жителям Троицка вынесли приговор за похищение и убийство человека.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, Челябинский областной суд признал трех жителей Троицка виновными в зависимости от степени участия в похищении человека, убийстве и пособничестве в убийстве.

Преступление произошло в апреле 2011 года четверо троичан похитили своего знакомого, неоднократно угрожавшего убийством одному из них (мужчина, которому угрожали, скончался, в связи с чем уголовное преследование в отношении него прекращено).

Похищенного засунули в багажник автомобиля и вывезли на участок недалеко от села Клястицкое. Здесь мужчине выстрелили в голову и нанесли удары по голове рубящим предметом. В результате мужчина скончался от ран на месте преступления.

Суд приговорил виновных к 9, 15 и 18 годам лишения свободы, с ограничением свободы на срок от 1 года 6 месяцев до 1 года 9 месяцам, с отбыванием наказания в исправительных колониях строгого и особого режима.

Челябинск, Виктор Елисеев

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