Розовые очки: глава Челябинска выступила с противоречивым отчетом

Глава Челябинска представила развитие города в 2022 году в розовом цвете.

Как передает Челябинска Наталья Котова выступила с отчетом о работе городской администрации в 2022 году.

Начала, разумеется, с упоминания санкций и СВО. По словам чиновницы, на городской экономике ни то, ни другое практически не отразилось.

Например, по данным городских властей, объем отгрузки товаров предприятиями в 2022 году вырос на 12% против 2021 года. Оборот интернет-торговли увеличился на 61%. А прибыль челябинских металлургов и вовсе увеличилась в полтора раза.

Последнее вступает в серьезное противоречие с тенденциями, наблюдавшимися в экономике Челябинской области. Так, согласно докладу Челябинскстата о социально-экономическом развитии региона в 2022 году, производство металлургических компаний за год снизилось на 8,5%. При этом объем отгруженных металлургами товаров составил лишь 91,1% от уровня 2021 года, а индекс цен металлургических предприятий снизился в декабре 2022 по сравнению с декабрем 2021 года на 20,8%.

Растет в Челябинске и площадь жилищного фонда, отметила Наталья Котова. Так, в 2022 году было введено в эксплуатацию 565 тысяч квадратных метров жилья. Правда, это лишь 95,9% от результатов 2021 года. Так что на самом деле в областном центре темпы жилищного строительства падают. Причем не первый год: в 2021 году жилья ввели в строй на 9,7% меньше, чем в 2020-м.

Еще одно достижение городских властей – появление сразу трех новых муниципальных пляжей. Теперь их число достигло девяти. Только следует напомнить, что в июне и июле прошлого года региональное управление Роспотребнадзора заявило: четыре из девяти оборудованных мэрией мест отдыха у воды опасны для горожан, и купание на них не рекомендуется. Однако в мэрии, также в начале июля, опровергли это заявление, ссылаясь на более позднее исследование.

«Даже по краткому обзору видно, что Челябинску удалось сохранить темпы развития. Этот вектор мы обязаны удержать», – заявила глава города, завершая выступление. Утверждение, возможно, слишком оптимистичное.

Отметим, что, в отличие от прошлогоднего достаточно острого завершения отчета, сопровождавшегося резкой полемикой с одним из думцев, сегодня никто из парламентариев претензий не высказал. Несмотря на несколько противоречивое содержание доклада мэра, депутаты признали работу городских чиновников удовлетворительной, как неизменно делают это из года в год.

Челябинск, Виктор Елисеев

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