Деньги были, но сплыли: на Урале заморозили стройку дома для переселения из аварийного жилья

Жители Аргаяшского района, которых пообещали переселить из аварийных домов еще летом 2021 года, боятся, что останутся без нового жилья.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», расселение ветхо-аварийных домов уже несколько раз переносили. Об этом южноуральцы рассказали в социальных сетях.
Сначала власти района обещали новоселье в июне 2021 года, потом – в первом квартале 2023 года. Наконец, в прошлом году заверили: до конца 2023 года аргаяшцы точно получат квартиры.
Переехать все должны были в новый пятиэтажный дом на 80 квартир. Его даже начали строить: заложили фундамент. Но теперь стройку заморозили, даже вывели со стройплощадки технику.
«На сегодняшний день полностью готов фундамент будущего дома. Но неожиданно стройка встала: как ни странно, не по вине подрядчика, а из-за областных чиновников, – пишут авторы поста. – В 2022 году по результатам электронных аукционов администрация Аргаяшского района заключила с застройщиком муниципальные контракты на строительство дома. Однако средства областного бюджета до администрации района так и не дошли. Речь о субсидии в размере 203 миллионов рублей. Глава Аргаяшского района Игорь Ишимов подтвердил, что из-за отсутствия ассигнования из регионального бюджета существует угроза срыва строительства дома».
Опасения южноуральцев вызвала одна деталь. «В приложении к письму министерства финансов Челябинской области от 1 сентября 2022 года в целевых расходах прописано строительство дома и указано ответственное ведомство – министерство строительства и инфраструктуры региона. Примечательно, что позже, в новых письмах чиновников, эта статья расходов загадочным образом исчезла из таблицы», – говорят южноуральцы.
Администрация Аргаяшского района неоднократно просила разъяснений и у министра строительства Юлия Элбакидзе, и у губернатора Алексея Текслера. И в региональном минстрое подтверждают: субсидия на расселение граждан в размере 210 миллионов рублей, действительно, предусмотрена. Это прописано и в законе Челябинской области «Об областном бюджете на 2023 и плановый период 2024 и 2025 годов».
«Возмущенные жители уже написали в приемную Президента РФ с просьбой разобраться в странной истории. Они напомнили, что согласно распоряжению главы Аргаяшского района их должны были переселить еще в июне 2021 года. Затем срок продлили до первого квартала 2023 года, а теперь они сомневаются, что отпразднуют новоселье до конца года. Застройщик готов продолжить работы, администрация района направляет средства в рамках софинансирования, однако стройка буксует исключительно из-за того, что региональные власти до сих пор не выделили субсидию», – пишет автор обращения.
Впрочем, не исключено, что беспокойство южноуральцев преждевременно. Ведь с начала 2023 года не прошло и трех месяцев, а выделение субсидии запланировано именно на 2023 год. Аукционы также прошли лишь в декабре прошлого года.
Причем предметом закупки было не строительство жилого здания, а «приобретение жилых помещений путем инвестирования в строительство». По сути, речь идет о долевом строительстве.
Согласно заключенному между муниципальными властями и застройщиком контракту, подрядчик должен построить жилой дом «с привлечением финансовых средств» муниципалитета и до 10 декабря 2023 года передать администрации района квартиры. Срок действия контракт заканчивается 31 декабря текущего года.
Однако это ничуть не успокаивает жителей ветхих домов, некоторые из которых представляют собой деревянные бараки и буквально разваливаются на глазах.
Челябинск, Виктор Елисеев
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