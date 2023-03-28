В Челябинской области затопило дорогу

Весенние воды затруднили движение южноуральским автомобилистам.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», стихия разгулялась в Карталинском районе. Об этом пишет телеграм-канал «Картновости».

В четырех километрах от поселка Красный Яр в направлении села Неплюевки талая вода перелилась через дорожное полотно. Автомобили пока могут проехать по дорогу, но водители действуют с опаской.

«Лучше отложить поездки сегодня. Ситуация может ухудшиться. Берегите себя и своих близких», – написали авторы канала.

Челябинск, Виктор Елисеев

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