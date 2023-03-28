Прокуратура не нашла нарушений в действиях строителей в Челябинском бору

Снос спорткомплекса «Полет» под строительство высоток в Челябинске проходит законно.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», прокуратура Челябинской области признала законными действия строителей на месте бывшего спорткомплекса «Полет» в Челябинске. Это следует из ответа надзорного ведомства, полученного депутатом Центрального райсовета Челябинска Еленой Вахтиной.

Напомним, в середине марта парламентарий направила в прокуратуру региона запрос с требованием проверить законность действий застройщика, развернувшего активные работы на территории бывшего спортивного комплекса «Полет».

Ранее, в конце минувшего года, строительная компания «Весна» начала огораживать участок на территории городского леса рядом с границей ООПТ «Челябинский городской бор». Челябинцам представили проект возведения на участке четырех 24-этажных здания с апартаментами гостиничного типа, коммерческими помещениями, объектами общепита и спорта.

В январе текущего года строители приступили к демонтажу спортивного комплекса «Полет». Однако в феврале мэрия отказалась продлить действие разрешения на строительство.

Реализацию проекта связывают с именем депутата Государственной думы от Челябинской области Олега Колесникова. Именно с ним было аффилировано ООО «Техсервис», получившее в 2017 году разрешение на строительство. Причем на все протесты горожан против строительства на территории городского бора (хотя формально этот участок не входит в границы ООПТ) чиновники лишь разводили руками, заявляя, что все законные основания для реализации строительных планов у застройщика есть.

Но с началом года позиция городских властей изменилась. В мэрии заявили, что с 2017 года до сего дня строительные работы на участке так и не начались. А потому оснований для продления разрешения на строительство нет. К тому же чиновники отметили, что территория городского бора не рассчитана на жилищную застройку с большим количеством проживающих людей.

Впрочем, в мэрии не выступают категорически против стройки. Так, городские власти предлагали застройщику отказаться от возведения 24-этажных высоток в пользу возведения «малоэтажного жилья» высотой не более 8 этажей.

В свою очередь, экоактивисты продолжают настаивать на недопустимости любой стройки рядом с ООПТ. Теперь депутат одного из райсоветов просит прокуратуру дать оценку действиям строителей не только с точки зрения сохранения принципов природоохранного законодательства, но и с учетом изменившейся позиции мэрии, отказавшейся продлять действие разрешения на строительство.

Однако в прокуратуре ничего незаконного в действиях строителей не нашли. На данный момент все еще действует выданное в 2017 году разрешение на строительство (оно было выдано сроком до 30 марта текущего года), отметили в надзорном ведомстве. Работы же по сносу СК «Полет» были согласованы мэрией в составе градостроительных документов.

Депутат уже заявила, что намерена обратиться с требованием дать правовую оценку ситуации в Генеральную прокуратуру РФ.

Челябинск, Виктор Елисеев

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