Уралец угнал в чужом городе машину, чтобы уехать к морю

Уралец украл в чужом городе машину, чтобы уехать к морю.

Как сообщили РИА «Новый День» в ГИБДД Челябинска, в полицию поступило сообщение, что во дворе дома по улице Блюхера неизвестный разбил боковое стекло автомобиля ВАЗ-2121 и пытается ее завести.

Прибыв по указанному адресу, сотрудники полиции увидели, что автомобиль с разбитым стеклом отъезжает от парковки. Машину остановили.

За рулем оказался 29-летний, ранее судимый житель Свердловской области. Он пояснил, что приехал в Челябинск погулять по городу, а потом решил угнать автомобиль, чтобы доехать на нем до Сочи и отдохнуть у моря.

В отношении «туриста» возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 166 Уголовного кодекса Российской Федерации (неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения).

Ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Автомобиль возвращен законному владельцу.

Челябинск, Павел Зварзин

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