29 марта ожидаются следующие события – Челябинск

09:30 Челябинск – Врачи-травматологи и сосудистые хирурги Челябинской областной больницы расскажут о проведенной многочасовой операции, которая позволила избавить пациента от огромной опухоли (ЧОКБ, ул. Воровского, 70, четвертый корпус, вход под левой аркой Диагностического корпуса слева, Клиника хирургии)