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Среда, 29 марта 2023, 06:28 мск

Новости Челябинск

Новости, Кратко, Популярное, Анонсы

29 марта ожидаются следующие события – Челябинск

29.03.2023, среда

  • 09:30 Челябинск – Врачи-травматологи и сосудистые хирурги Челябинской областной больницы расскажут о проведенной многочасовой операции, которая позволила избавить пациента от огромной опухоли (ЧОКБ, ул. Воровского, 70, четвертый корпус, вход под левой аркой Диагностического корпуса слева, Клиника хирургии)

  • 10:30 Челябинск – «Классная встреча» с председателем Российского экологического общества Рашидом Исмаиловым (Международный институт дизайна и сервиса, ул. Ворошилова, 12)

  • 11:00 Челябинск – Передача муниципалитетам новых школьных автобусов для образовательных учреждений, а также передвижных фельдшерско-акушерских комплексов и автомобилей скорой медицинской помощи, с участием губернатора Челябинской области Алексея Текслера (пл. Революции)

  • 15:00 Челябинск – Презентация издания НЕклассической «Монополии» – «Культура и искусство Южного Урала» с участием министра культуры Челябинской области Алексея Бетехтина и представителей подведомственных учреждений министерства культуры (мультимедийный исторический парк «Россия – Моя история», ул. Труда, 183)

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