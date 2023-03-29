29 марта ожидаются следующие события – Челябинск

29.03.2023, среда
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09:30 Челябинск – Врачи-травматологи и сосудистые хирурги Челябинской областной больницы расскажут о проведенной многочасовой операции, которая позволила избавить пациента от огромной опухоли (ЧОКБ, ул. Воровского, 70, четвертый корпус, вход под левой аркой Диагностического корпуса слева, Клиника хирургии)
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10:30 Челябинск – «Классная встреча» с председателем Российского экологического общества Рашидом Исмаиловым (Международный институт дизайна и сервиса, ул. Ворошилова, 12)
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11:00 Челябинск – Передача муниципалитетам новых школьных автобусов для образовательных учреждений, а также передвижных фельдшерско-акушерских комплексов и автомобилей скорой медицинской помощи, с участием губернатора Челябинской области Алексея Текслера (пл. Революции)
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15:00 Челябинск – Презентация издания НЕклассической «Монополии» – «Культура и искусство Южного Урала» с участием министра культуры Челябинской области Алексея Бетехтина и представителей подведомственных учреждений министерства культуры (мультимедийный исторический парк «Россия – Моя история», ул. Труда, 183)
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