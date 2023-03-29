В Челябинске пассажир автобуса полоснул водителя по лицу «розочкой»

В Челябинске пьяный пассажир полоснул водителя автобуса по лицу горлышком разбитой бутылки.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел в маршрутке №72. По словам пассажиров, нетрезвый мужчина много и громко разговаривал в салоне, приставал к водителю. Тот решил высадить неадеквата на остановке. Пассажир выходить не захотел. Пришлось применить силу.

Завязалась драка. Видео опубликовал telegram-канал «Агентство чрезвычайных новостей».

Пассажир, размахивая «розочкой и крича: «Ты меня не довез и первым кинулся», попал оппоненту по лицу. Но водитель оказался сильнее и едав не запинал обидчика.

Вмешалась ли в конфликт полиция, пока не известно.

Челябинск, Павел Зварзин

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