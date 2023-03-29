А от застройки защитит? В Челябинске появилась специальная градостроительная зона

В Челябинске появилась специальная градостроительная зона.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Челябинская городская Дума приняла решение придать городской набережной статус особой природно-рекреационной территории (зона А.1.5).

По словам главного архитектора города Павла Крутолапова, зона протянется от улицы Кирова до Шершневского водохранилища по левому берегу реки Миасс. Там обещают создать современное пространство со спортивными и социально-культурными объектами, с возможностью подхода горожан к реке, но с сохранением и развитием экосистемы реки и озеленением. Но комплексный подход к формированию набережной требует изменений в правила землепользования и застройки, которые уже подготовлены.

Депутаты озаботились, смогут ли эти поправки защитить набережную от застройки, но прямого ответа не получили. Крутолапов лишь подчеркнул, что зонирование А.1.5 – это, в первую очередь, парки, скверы и благоустройство с точками притяжения.

Напомним, в Челябинске собираются создать единый комплекс набережный протяженностью 60 км.

Челябинск, Софья Артемьева

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