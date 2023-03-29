Наперегонки с весной: подснежники на Таганае распустились на 20 дней раньше

На Таганае весна бьет свои рекорды.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе национального парка «Таганай», в заповеднике обнаружен подснежник-рекордсмен – цветок распустился на 20 дней среднемноголетнего срока. И побил предыдущий рекорд 2008 года, когда первоцветы в таганайских лесах появились 7 апреля.

«Едва проклюнувшаяся ветреница была найдена на солнцепеке крутой бровки долины Большой Тесьмы в окружении стайки пробудившихся от сна ярко-оранжевых ванесс-крапивниц. Бабочки проснулись тоже раньше своего срока по многолетним меркам. И хотя рекорд 2016 года не побили, но разница составила всего 2 дня», – рассказали представители парка.

А на одном из окон визит-центра Центральной усадьбы замечена оса. И это уже феномен, отмечают в ООПТ. Потому что среднемноголетний срок появления этого насекомого – 6 мая.

Челябинск, Виктор Елисеев

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