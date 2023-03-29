Малый бизнес Южного Урала нарастил обороты за счет инфляции

Оборот малых предприятий Челябинской области демонстрирует рост.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе контрольно-счетной палаты Челябинской области, за 2022 год оборот малых предприятий региона составил 615,5 миллиардов рублей, что на 10,9% выше аналогичного показателя за 2021 год.

Этот показатель фиксирует действительные цены без НДС, акцизов и других обязательных платежей. Не удивительно, что лидером по оборотам стали оптовая и розничная торговля, а также ремонт автотранспортных средств и мотоциклов (на нее пришлось 44,7% от всего объема). Следует отметить, что именно в этих сферах в прошлом году был зафиксирован наибольший рост цен.

Второе место с отставанием почти вдвое занимают обрабатывающие производства (24,8%).

Далее с существенным отставанием уже от второго места следуют строительство (7,9%), транспортировка и хранение (4,2% и деятельность по операциям с недвижимым имуществом (3,1%).

Челябинск, Виктор Елисеев

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