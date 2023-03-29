Челябинский аэропорт меняет расписание полетов

Аэропорт «Челябинск» перешел на летнее расписание.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Челябинского авиапредприятия, в международном аэропорту Челябинска стартовала весенне-летняя программа полетов, которая продлится с 26 марта по 28 октября 2023 года.

По текущим запросам, полученным от 15 авиакомпаний, в летнем расписании ожидается выполнение рейсов по 24 направлениям.

В Москву челябинцы смогут улететь на 10 ежедневных рейсах. В аэропорт Шереметьево полеты будут выполняться 5 раз в день в апреле-мае и 8 в летний период. По сравнению с прошлым сезоном количество ежедневных рейсов в Шереметьево увеличится. В аэропорт Домодедово сохранится будут проводить 2 вылета в день.

Планируя путешествие или командировку в столицу, южноуральцы могут выбрать наиболее удобное для себя время вылета. В апреле-мае в расписании аэропорта четыре утренних рейса, с вылетом в Шереметьево в 05:40, 06:40, 06:50 и в 07:20. Улететь днем можно в Шереметьево в 16:20. Также есть два вечерних рейса: в Шереметьево в 19:30 и в Домодедово в 20:00. С июня добавятся два дневных рейса в Шереметьево – в 12:30 и 16:20, и четыре вечерних: в Шереметьево в 19:30, 22:00 и 22:10 в Домодедово в 20:00.

В Санкт-Петербург челябинцы смогут вылететь ежедневно в 05:10 (по пятницам в 05:20), 06:15 и 08:00. С 1 мая добавятся четыре рейса в неделю с вылетом по понедельникам, средам, пятницам, воскресеньям в 22:50, а с 1 июня еще один ежедневный рейс с вылетом из Челябинска в 14:30.

В летнем расписании аэропорта представлены традиционно востребованные южные курортные направления: Сочи и Минеральные Воды. В Сочи запланировано 28 рейсов в неделю летом, часть из которых будут ежедневными. Весной число рейсов будет несколько меньше.

В Минеральные Воды запланированы 4 рейса в неделю.

Межрегиональные перевозки продолжатся: в Новосибирск с частотой 9 (в летний период 14) рейсов в неделю, по 2 рейса в неделю – в Норильск, Казань, Нижневартовск, Ханты-Мансийск, Сургут, Уфу и с 30 апреля в Махачкалу (до этого в столицу Махачкалы планируется 1 вылет в неделю), по 1 рейсу в Новый Уренгой, Красноярск, Волгоград, Нижний Новгород, Махачкалу, Норильск.

С мая планируется возобновление рейсов в Калининград.

На международных воздушных линиях ожидается рост авиаперевозок за счет увеличения полетных программ в Анталию турецких перевозчиков. Российские авиакомпании также планируют рейсы в Турцию: 2 раза в неделю в Стамбул и 3 – в Анталию.

В СНГ заявлены рейсы в Таджикистан, а именно в Душанбе – 3 рейса в неделю, в Худжанд – 2 рейса в неделю. По 2 рейса в неделю планируется совершать в Ош (Киргизия). Также по 2 рейса будет совершаться в Ереван (Армения) и Астану (Казахстан).

Челябинск, Виктор Елисеев

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