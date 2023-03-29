В поселке под Челябинском вновь затопило мост через реку

В Сосновском районе закрыли движение по одному из мостов.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», поднявшаяся река затопила мост через реку Зюзелга в поселке Ужевка, расположенном на территории Сосновского района. Об этом жители сообщили в социальных сетях.

«Уважаемые водители, планируйте свое время. Мост в Ужевке затопило, вода пошла через верх», – пишут пользователи в паблике «Сосновская нива».

По словам южноуральцев, еще в понедельник, 27 марта, проехать по сооружению было можно. Но во вторник вода поднялась еще. В итоге вечером движение автомобилей через мост и вовсе закрыли.

Отметим, что проблемы с затоплением сооружения возникают каждый год после начала таяния снега.

Челябинск, Виктор Елисеев

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