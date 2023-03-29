Замдиректора института и проректора челябинского вуза оставили по арестом

Проректору ЮУрГГПУ и замдиректора структурного подразделения вуза продлили меру пресечения.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, надзорное ведомство поддержало ходатайство следователей о продлении меры пресечения в виде домашнего ареста заместителю директора профессионально-педагогического института Южно-Уральского государственного гуманитарно-педагогического университета Антону Семченко, обвиняемому в получении взятки.

️По версии следствия, с февраля 2019 по январь 2023 года челябинец получил от студентов не менее 77,5 тысяч рублей за сдачу экзаменов без фактической проверки знаний.

️Преступление выявлено сотрудниками УФСБ России по Челябинской области, которые осуществляют оперативное сопровождение уголовного дела.

️В суде сторона защиты просила избрать обвиняемому подписку о невыезде или ограничение определенных действий.

️Однако суд продлил срок домашнего ареста на 1 месяц, до 30 апреля, сохранив наложенные запреты и ограничения.

Аналогично на тот же срок продлена мера пресечения в виде домашнего ареста проректору университета Павлу Рябчуку, обвиняемому в получении взятки.

Челябинск, Виктор Елисеев

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