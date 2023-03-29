В лесах Южного Урала объявили о начале пожароопасного сезона

Пожароопасный сезон в Челябинской области начнется в предстоящие выходные.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», власти Челябинской области установили в лесах региона пожароопасный сезон с 1 апреля 2023 года. Соответствующее постановление подписала во вторник, 28 марта, и.о. председателя регионального правительства Ирина Гехт.

Введение особого режима в южноуральских лесах в областном кабинете министров объясняют установлением положительных температур воздуха и сходом снежного покрова.

При этом на севере региона и в горах пожароопасный сезон будет объявлен позже. Согласно документу, в лесах Ашинского, Катав-Ивановского, Кусинского, Нязепетровского и Саткинского районов, а также на территории Верхнего Уфалея, Златоуста и Усть-Катава его действие начнется 20 апреля.

Челябинск, Виктор Елисеев

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