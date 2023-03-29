В Копейске отказались выгонять депутатов, скрывших конфликт интересов

Копейские парламентарии пообещали провести с коллегами разъяснительную работу вместо лишения мандатов.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сегодня, 29 марта, собрание депутатов Копейска рассмотрело представление городской прокуратуры с требованием прекратить полномочия пяти депутатов, нарушивших антикоррупционное законодательство.

Напомним, претензии прокуроров вызвали Дмитрий Фещак, Николай Сединкин, Лариса Белозерцева, Иван Самохвалов и Елена Завражная.

Все они были в числе инициаторов рассмотрения вопроса о повышении тарифа на содержание и ремонт жилья. Собрание депутатов приняло такое решение осенью прошлого года, сославшись на то, что плата не менялась на протяжении нескольких лет.

Однако все пятеро сами являются руководителями предприятий, занятых в сфере ЖКХ. То есть, по сути, инициировали решение, связанное с их коммерческими интересами. Однако уведомлять надзорное ведомство о конфликте интересов они не стали. Это и послужило причиной требования прокуратуры об их отставке.

Но на такой радикальный шаг парламент Копейска решил не идти: предложение о прекращении полномочий провинившихся депутатов необходимого количества голосов не набрал. Так что прокурорское представление удовлетворили частично: постановили принять меры по устранению нарушений федерального законодательства и обещали провести с коллегами «разъяснительную работу», донеся до них, что о конфликте интересов нужно было сообщить.

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2023, РИА «Новый День»