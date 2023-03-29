В Челябинске подростков на электросамокате сбили на тротуаре

В Челябинске на тротуаре сбили двух подростков, ехавших на электросамокате.
Как сообщили РИА «Новый День» в ГИБДД Челябинске, инцидент произошел сегодня на улице Кулибина. 39-летняя челябинка за рулем кроссовера Nissan Juke почувствовала себя плохо, потеряла контроль над автомобилем, выехала за пределы дороги, наехала на препятствие, а потом сбила подростков 14 и 16 лет, ехавших на одном электросамокате.
Всех участников ДТП госпитализировали.
Челябинск, Ольга Арсентьева
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