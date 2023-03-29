Челябинцы назначили мэру встречу из-за планов офисного строительства в «частном» секторе

Противники строительства офисного здания в малоэтажной жилой зоне записались на прием к мэру Челябинска.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», соответствующие заявления подали в администрацию Челябинска десять жителей поселка Колхозный сегодня, 29 марта.

Напомним, проект строительства на улице Чайковского семиэтажного офисного здания, инициированный компанией «Мистраль» (принадлежит бизнесмену Сергею Студенникову, основателю сети «Красное & Белое»), должны были обсудить на публичных слушаниях на прошлой неделе.

Здание площадью от 9,3 тысячи до 19,9 тысячи квадратных метров высотой семь этажей планируется построить в границах улиц Чайковского, Развития, Джамбула и Коммунальной. Также проект предполагает оборудование рядом с семиэтажкой парковки на 156 машино-мест. По уверениям застройщика, новая постройка появится на участке, принадлежащем компании.

Подобная перспектива не вызвала восторга среди жителей поселка. По словам челябинцев, даже если само здание и уложится в оговоренные границы, «пятно застройки» все равно за них выйдет. Горожане уверены, что строительный забор может едва ли не полностью перегородить улицу Джамбула. Между тем, именно по ней дети жителей поселка направляются в школу.

Еще одна проблема – коммунальные ресурсы. Новое здание явно увеличит нагрузку на сети. А в поселке и до этого были проблемы с электроснабжением.

Наконец, раскинувшаяся рядом с огородами и частными домами стоянка на 156 машиномест также вызывает активные протесты челябинцев. «Мы просто задохнемся!» – возмущаются они.

Уже сама информация о планах строительства вызвала напряжение среди горожан. Многие из них пришли на публичные слушания, чтобы выразить свой протест. Но вопрос сняли сами организаторы. По словам главного архитектора Челябинска Павла Крутолапова, проектировщики нарушили процедуру внесения документов на обсуждение. В итоге вопрос перенесли на более поздний срок.

Не удовлетворившись этим, инициативная группа жителей поселка обратилась сегодня к мэру Наталье Котовой с письменным заявлением о личной встрече.

Челябинск, Виктор Елисеев

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