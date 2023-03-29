В Челябинске стартовал сезон «оболванивания» деревьев

Жителей сразу нескольких районов Челябинска возмутила варварская обрезка деревьев, начавшаяся на прошлой неделе.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе экологической организации «Эко-Standart», на это пожаловались обитатели Тракторозаводского, Ленинского и Центрального районов.

Активисты побывали на нескольких названных горожанами площадках: дома №17 по проспекту Ленина, №79 и №88 по улице Новороссийской, №27 по улице Тимирязева. И пришли к неутешительному выводу. «Деревья просто могут погибнуть в ближайшие несколько лет из-за такой обрезки», – сетуют общественники.

Разделяют их беспокойство и ученые. «У всех деревьев по-разному начинается сокодвижение. Первыми у нас плакать начинают клены, потом березы и тополя, – цитирует 74.ru директора ботанического сада ЧелГУ Веру Меркер. – Вообще, при переходе температуры на 5-6 градусов почти у всех растений начинается сокодвижение. Вода вверх поднимается при температуре выше +4 градусов. Если обрезка проводилась, когда уже началось сокодвижение, то это грозит большим истощением. Это потеря питательных веществ».

Кроме того, при такой обрезке в новые «раны» деревьев могут проникнуть патогенные микроорганизмы. «Дерево будет обязательно заражено, если уже не заражено. Это плохо, нельзя так поступать, это сокращает жизнь растения очень сильно», – уверена эксперт.

Челябинск, Виктор Елисеев

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