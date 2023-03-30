30 марта ожидаются следующие события – Челябинск

19:00 Челябинск – Интерактивные мастер-классы «Время перемен. Реконструкция» и прощание с большой сценой, приуроченные к Международному дню театра (Челябинский академический театр драмы, пл. Революции, 6, вход со служебного входа – со стороны парка им. А.С. Пушкина)