30 марта ожидаются следующие события – Челябинск

30.03.2023, четверг
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09:00 Челябинск – Открытие выставки «Прогулки по Уфимской. Опыт исторической реконструкции» в рамках II Международной междисциплинарной конференции «Древние и традиционные культуры во взаимодействии со средой обитания: проблемы исторической реконструкции» (Центр историко-культурного наследия города, ул. Коммуны, 69, выставочный зал)
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10:00 – 18:00 Челябинск – Тематический прием граждан по вопросам сохранения прожиточного минимума в рамках исполнения требований исполнительных документов (ГУФССП по Челябинской области, ул. Барбюса, 136В)
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11:00 Челябинск – Заседание Законодательного собрания Челябинской области (ЗСЧО, ул. Кирова, 114)
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12:00 Челябинск – Капустник, приуроченный ко Всемирному дню театра (Челябинский театр оперы и балета им. М.И. Глинки, пл. Искусств, 1)
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13:00 Челябинск – Открытие VIII Международного конкурса молодых вокалистов «Орфей» (Южно-Уральский государственный институт искусств им. П.И. Чайковского, ул. Плеханова, 41, большой концертный зал)
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14:00 Челябинск – Пресс-конференция, посвященная случаям провала под лед на озерах Челябинска и Челябинской области (пресс-центр «АиФ-Челябинск», ул. Российская, 67, девятый этаж)
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14:00 Челябинск – Открытое занятие руководителя направления «Лаборатории Касперского» по детской онлайн-безопасности Андрея Сиденко «Что прячется в смартфоне: исследуем мобильные угрозы» в рамках Всероссийского проекта «Урок Цифры» (лицей №67, ул. Сони Кривой, 40)
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17:30 Челябинск – Квиз по Вселенной «Дюны» (Челябинская областная универсальная научная (Публичная) библиотека, пр. Ленина, 60, третий этаж, выставочный зал)
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18:00 Челябинск – Премьера спектакля «Дни Савелия» (центр «Театр + Кино», ул. Пушкина, 64, театр «Манекен»)
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18:30 Челябинск – Встреча книжного клуба «Экфрасис» в рамках выставки «Три эпохи Марка Шагала», на которой обсудят книгу художника «Моя жизнь» (Челябинский музей изобразительных искусств, зал архитектора Е. Александрова, пл. Революции, 1)
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18:30 Челябинск – Мастер-класс «Вдохновляясь Шагалом. Витражная роспись» в рамках выставки «Три эпохи Марка Шагала», на которой обсудят книгу художника «Моя жизнь» (Челябинский музей изобразительных искусств, зал архитектора Е. Александрова, пл. Революции, 1)
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18:30 Челябинск – Финал конкурса Мисс и Мистер студенческих отрядов Челябинской области (Южно-Уральский технологический университет, Комсомольский пр., 113А)
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19:00 Челябинск – Интерактивные мастер-классы «Время перемен. Реконструкция» и прощание с большой сценой, приуроченные к Международному дню театра (Челябинский академический театр драмы, пл. Революции, 6, вход со служебного входа – со стороны парка им. А.С. Пушкина)
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