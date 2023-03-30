Проверить грамотность и сдать крышечки: В Челябинске началась регистрация участников Тотального диктанта

В Челябинске началась регистрация участников ежегодной просветительской акции «Тотальный диктант-2023».

Как сообщили РИА «Новый День» в городском управлении культуры, тотальный диктант состоится в субботу, 8 апреля. Начало акции в 13:00.

В этом году текст для диктанта подготовил писатель из Владивостока Василий Авченко. Речь пойдет об экологии и охране окружающей среды. Поэтому на всех площадках Тотального диктанта в Челябинске можно будет сдать на переработку батарейки и пластиковые крышечки от бутылок.

В акции принимают участие 8 библиотек Централизованной библиотечной системы города Челябинска. Количество мест на многих площадках ограничено.

Для регистрации необходимо пройти авторизацию на официальном сайте Тотального диктанта или воспользоваться уже существующим личным кабинетом.

Челябинск, Софья Артемьева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2023, РИА «Новый День»