Казахстан приостановил работу пункта пропуска на границе с Челябинской областью

Из-за паводка приостановлена работа автомобильного пункта пропуска «Желкуар».

Начавшийся в соседней республике паводок начал подтапливать ведущие к пункту пропуска дороги. Это и стало причиной введения ограничений.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Комитета национальной безопасности Республики Казахстан, с 29 марта временно приостановлен пропуск автомобилей, грузов, товаров и граждан через государственную границу государства в автомобильном пункте пропуска «Желкуар».

Объект расположен на территории Житикаринского района Костанайской области напротив российского пункта пропуска «Мариинский», находящегося в Челябинской области.

Информация о возобновлении работы пункта пропуска будет размещена дополнительно.

Водителям рекомендуется скорректировать свои маршруты движения с учетом складывающейся ситуации.

Челябинск, Виктор Елисеев

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