Южноуральцев попросили объезжать стороной мост через Джусу в Оренбуржье

На границе Оренбургской и Челябинской областей затруднено движение.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе управления Госавтоинспекции по Челябинской области, в соседнем Оренбуржье в связи с потерей несущей способности конструкций моста с 29 марта закрыто движение по мосту через реку Джуса, расположенном на 69 километре автодороги Орск – Шильда – граница Челябинской области.

ГИБДД Южного Урала просит всех водителей отказаться от поездок в данном направление или использовать пути объезда:

– п. Новоорск – с. Караганка – с. Карабутак – п. Адамовка – п. Теренсай;

– п. Новоорск – с. Караганка – с. Карабутак – п. Адамовка – п. Шильда;

– г. Орск – п. Домбаровский – г. Ясный – с. Комарово – п. Адамовка – п. Теренсай;

– г. Орск – г. Гай – с. Новониколаевка – с. Акъяр (Р. Башкортостан).

Челябинск, Виктор Елисеев

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