В пригороде Челябинска мужчина умер по дороге в больницу

Копейчанин, направлявшийся навестить жену, умер на улице.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», трагедия произошла во вторник, 28 марта, в Копейске у дома №15 по улице Томилова.

Мужчина шел по тротуару, когда внезапно ему стало плохо. Копейчанин присел на забор у клумбы и согнулся.

Свидетелями произошедшего стали две женщины. Они вызвали медиков, но, несмотря на приложенные усилия, спасти мужчину не удалось.

Как пишут горожане в паблике «Копейск (В) теме», мужчина шел в больницу, чтобы навестить супругу. В пути у него стало плохо с сердцем.

Челябинск, Виктор Елисеев

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