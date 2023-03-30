Педагог из Челябинска, посмотрев видео «задержания» мошенника, полетела в Москву, чтобы отдать аферистам деньги

Педагог из Челябинска, поверив мошенникам, отправилась в Москву с целью перевода кредитных средств.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, в отдел полиции «Металлургический» в Челябинске обратилась 42-летняя горожанка, работающая в одном из детских центров города, с заявлением об обмане.

По словам женщины, ей позвонил неизвестный, представился сотрудником правоохранительных органов, и сообщил, что по ее персональным данным взят кредит на 810 тысяч рублей. Как рассказал мужчина, в настоящее время самозванец задержан, оказалось, что он оформил кредиты еще на нескольких граждан, и в Москве проходит глобальная операция по его изобличению.

Однако, чтобы списать всю сумму нежданного кредита, необходимо оформить заем лично в одном из банков Московской области, поскольку дело очень серьезное и не терпит отлагательств. Челябинка поначалу засомневалась, но, когда получила через мессенджер повестку, копию документа о возбуждении уголовного дела и даже видео задержания предполагаемого преступника, сомнения отпали.

Поверив злоумышленникам, педагог приобрела авиабилеты и полетела в Москву. Всю дорогу до аэропорта и по прилету мошенники оставались с ней на связи и просили никому не рассказывать о поездке, поскольку информация конфиденциальная и может навредить работе сотрудников правоохранительных органов.

По прилету в Москву аферисты сообщили, что необходимо ехать в Химки и оформить кредит в определенном банке, указав его адрес. Челябинка оформила кредит на 700 тысяч рублей, после чего сняла деньги в кассе и перевела их через банкомат другого банка на указанные номера. Далее мошенники еще дважды сообщали, что на заявительницу вновь оформлены кредиты, которые также необходимо перекрыть.

Женщина объехала несколько банков и в одном из них получила новый кредит – на 600 тысяч рублей, который также обналичила и перевела на неизвестные ей номера.

На следующий день, переночевав в гостинице, она вновь стала искать очередной банк, однако везде получала отказы. К вечеру челябинка пришла в один из торговых центров, где увидела отделение банка и заняла очередь, чтобы оформить очередной кредит. Рядом с ней оказался пожилой человек, который стал рассказывать историю, абсолютно идентичную той, в которой оказалась она сама. Дедушка также пришел в банк оформить кредит, чтобы перекрыть заявку мошенников. Лишь после этого женщина поняла, что ее обманывали. Она сразу выехала в аэропорт и по прилету в Челябинск обратилась в полицию.

По данному факту в отделе полиции «Металлургический» возбуждено уголовное дело по признакам мошенничества. Сотрудниками полиции проводятся мероприятия, направленные на установление и задержание лиц, совершивших противоправное деяние.

Полицейские в очередной раз обращают внимание на то, что сотрудники правоохранительных структур никогда не звонят гражданам с просьбами оказать содействие в раскрытии преступлений и поимке злоумышленников. Кроме того, не осуществляют совместных звонков с представителями банковской сферы с целью обезопасить счета потерпевших от неизвестных лиц. «Помните, что подобная очередность и взаимосвязь звонков сразу должна вас насторожить, поскольку является признаком мошенничества», – подчеркивают в силовых структурах.

Челябинск, Виктор Елисеев

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