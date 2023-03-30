Челябинск и пригород всполошились из-за раскатов взрыва

Жителей Челябинска и Копейска насторожили взрыв и столб дыма.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», звуки взрыва раздались на территории Копейска сегодня, 30 марта, около 10:00. Об этом жители Челябинска и его города-спутника рассказали в социальных сетях.

По словам очевидцев, этому предшествовала сирена, после чего послышался звук разрыва и в небе над Копейском взвился клуб дыма.

«Я живу на ЧТЗ. И что-то так минут десять сильно бабахнуло», – рассказал житель Тракторозаводского района Челябинска.

«Потолок и окна пошатались, но перед этим была сирена», – рассказала жительница поселка Старокамышинск, расположенного на территории Копейска. «Окна и крыша дома ходуном ходили», – сообщает еще один копейчанин.

В МЧС поспешили успокоить жителей. По данным экстренного ведомства, мощные звуки сопровождали технологический процесс на одном из предприятий Копейска. И действительно, недалеко от Старокамышинска проходят испытания выпускаемых на одном из заводов города труб на разрыв.

Отметим, что жители поселка уже неоднократно высказывали свое возмущение столь неспокойным соседством. «Вздрагивать в 10 с чем-то уже задолбало. И дома страдают от этого», – жалуются копейчане.

По словам местных жителей, испытания проходят примерно раз в две недели утром по четвергам. И каждый раз по домам и квартирам старокамышинцев проносится маленькое «землетрясение».

Челябинск, Виктор Елисеев

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