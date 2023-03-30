Умер последний участник ДТП, в котором погибли южноуральские подростки

Скончался водитель большегруза, под который залетела легковушка с несовершеннолетними на трассе в Челябинской области.

Как сообщал ранее «Новый День», страшная авария произошла в ночь на воскресенье, 26 марта, на трассе в Троицком районе.

На 117 километре автодороги «Троицк-Челябинск» 22-летняя женщина, управляя автомобилем ВАЗ 2110, выехала на встречную полосу движения, где легковушка залетела под лесовоз «Ивеко». В результате ДТП получили смертельные травмы водитель легкового автомобиля и четверо подростков в возрасте 13-14 лет, находившиеся в салоне легкового автомобиля.

По факту ДТП возбудили уголовное дело по признакам нарушения правил дорожного движения, повлекшего по неосторожности смерть двух и более лиц.

Фурой управлял водитель из Казахстана. Сегодня в паблике «Подслушано Южноуральск» южноуральцы сообщили, что у мужчины не выдержало сердце.

Челябинск, Виктор Елисеев

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