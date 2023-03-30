Суд арестовал часть имущества детей экс-губернатора Челябинской области

Арест наложен в рамках банкротства сына бывшего главы Южного Урала.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», суд запретил дочери экс-губернатора Бориса Дубровского – Анне совершать сделки с акциями ЗАО «Профит».

Ранее ценные бумаги принадлежали сыну Бориса Дубровского – Александру. Он и подарил их своей родной сестре Анне. Однако кредиторы признанного в январе 2022 года банкротом предпринимателя настаивают на включении акций в конкурсную массу.

Вопрос об этом арбитраж должен рассмотреть в апреле текущего года, пишет «Верстов.Инфо». До этого Анна Дубровская не может совершать с ценными бумагами никаких сделок.

Напомним, о личном банкротстве Александр Дубровский заявил в сентябре 2021 года. По его словам, долги превысили 274 миллиона рублей. В тот момент предприниматель фигурировал в качестве учредителя ООО «ЧСК», УК «Станичная», ООО «Галерея камня», ООО «Песчано-гравийный карьер» и ООО «МСК».

Кроме того, Александр Дубровский был фигурантом двух арбитражных разбирательств. Племянницы собственника ММК Виктора Рашникова – Екатерина и Марина Рашниковы – потребовали признать недействительной сделку бизнесмена по приобретению 25% ООО «ИК «Профит»» у Виктора Рашникова.

Также Дубровского собирались привлечь к субсидиарной ответственности по долгам в размере более 1,5 миллионов рублей ПО «Монтажник», приобретенного семьей в 2018 году. Именно этой компании губернатор Дубровский перечислил из бюджета несколько миллиардов рублей на строительство конгресс-холла «Крылья», превратившегося в знаменитый недострой и прозванный челябинцами памятником коррупции.

В январе 2022 года суд удовлетворил ходатайство Дубровского-младшего и ввел процедуру реструктуризации долгов, при этом в числе кредиторов оказались его сестра Анна, экс-супруга и фирма, зарегистрированная на бывшего шофера Бориса Дубровского.

В середине февраля текущего года новым финансовым управляющим Александра Дубровского назначили Павла Стешенцева. Через некоторое время он подал ходатайство о начале продажи имущества бизнесмена.

Челябинск, Виктор Елисеев

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