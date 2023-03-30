Хоккейный мемориал Ромазана отменили – впервые за 30 лет

В Магнитогорске впервые за 30 лет отменили хоккейный турнир памяти Ивана Ромазана.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», мемориал Ромазана – одно из главных событий межсезонья КХЛ. Однако в текущем году возникли проблемы с логистикой: аэропорт Магнитогорска закрыли в связи с ремонтом взлетно-посадочной полосы.

По этой же причине стартовый этап сезона Континентальной хоккейной лиги 2023-2024 годов «Металлург» проведет на выезде. Первый домашний матч команда сможет сыграть не ранее 20-х чисел сентября, пишет telegram-канал «Хоккейная Правда».

Магнитогорск, Павел Зварзин

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