В мэрии Челябинска рассказали, почему отказались платить проектировщику нового моста

Власти Челябинска прокомментировали конфликт с подрядчиком.

Напомним, ранее стало известно, что компания «Уралдорпроект», взявшаяся за разработку нового моста через реку Миасс, призванного соединить улицы Энгельса и Краснознаменную, подала на администрацию областного центра в суд с требованием расторгнуть контракт и оплатить выполненный объем работ. Всего с мэрии требуют 13 миллионов рублей (половину от полной стоимости).

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в мэрии объяснили отказ от оплаты условиями заключенного с подрядчиком контракта.

В городской администрации признают, что компания, действительно, разработала документацию по планировке территории, а также провела инженерно-геологические, геодезические, экологические и гидрологические изыскания. «При этом условиями контракта не предусмотрена частичная приемка и оплата фактически выполненных работ до получения положительного заключения государственной экспертизы разработанной проектной документации», – подчеркнули представители властей.

Чиновники также отметили, что срок контракта истек 20 марта, но в полной мере обязательства по нему подрядчик не выполнил.

Челябинск, Виктор Елисеев

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