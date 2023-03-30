Южноуральцы требуют у Москвы проверить завод вице-спикера Законодательного собрания

Жители Челябинской области направили федеральным властям просьбу проверить деятельность «Южуралзолота».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», соответствующие обращения на имя президента России Владимира Путина и генерального прокурора РФ Игоря Краснова направили жители Верхнеуральского района.

В письмах южноуральцы высказывают беспокойство возможным загрязнением реки Курасан отходами производства золотоизвлекательной фабрики «Курасан», входящей в состав группы компаний «Южуралзолото» (принадлежит заместителю председателя Законодательного собрания Челябинской области Константину Струкову). В составе этих отходов может быть цианид, считают авторы обращения.

О вероятном загрязнении жители Верхнеуральского района сообщали еще в конце февраля текущего года. Но в начале марта южноуральцы заметили действия сотрудников предприятия, которые восприняли как попытку «замести следы».

Дело в том, что запущенная год назад фабрика до сих пор работает без шламонакопителя. Однако некоторые местные жители уверены: гидросооружения только официально не введены в строй, так как не получили всех необходимых разрешений. Но в действительности уже используются. Хотя представители предприятия и местные власти утверждают: фабрика работает без шламонакопителя, так как пока в нем нет необходимости.

В конце февраля, по утверждениям местных жителей, на сооружениях произошел порыв, и ядовитые отходы могли попасть в реку. Теперь компания, якобы, пытается это скрыть.

«5 марта сего года мы решили посмотреть на месте ЧП, что изменилось за две недели с момента загрязнения плодородной почвы вдоль береговой линии и самой реки Курасан... А там действительно было на что глянуть! – пишет один из активистов, Валерий Кудрин, в посте от 13 марта. – Наши «золотые тельцы» не на шутку озаботились проблемой охраны окружающей природы и как могли-умели «заметали» следы своей пакости: наращивали грунтом, в месте прорыва пульпы, борт отстойника; сляпали оттуда съезд к рожденной ими же убийственной речушке; завозили и отсыпали щебнем этот самый поток пульпы, грейдеруя щебенку и трамбуя поверх нее глину, при этом заваливая этой смесью и русло самого Курасана...»

По словам верхнеуральца, активисты направили в администрацию президента России и Генеральную прокуратуру письма о происходящем с просьбой проверить действия золотопромышленников.

Интересно, что проверка Магнитогорской природоохранной прокуратуры, прошедшая после заявления о февральских событиях, результатов не принесла. Как следует из полученного южноуральцем ответа, 6 марта обследования проводились чиновниками администрации Верхнеуральского района и 13 марта – сотрудниками прокуратуры. «Изложенные в обращении доводы, о прорыве ограждающей дамбы гидротехнического сооружения и розливе жидкости, не подтвердились», – говорится в письме.

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2023, РИА «Новый День»