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Пятница, 31 марта 2023, 07:05 мск

Новости Челябинск

Новости, Кратко, Популярное, Анонсы

31 марта ожидаются следующие события – Челябинск

31.03.2023, пятница

  • 10:00 Челябинск – «День открытых дверей» Всероссийского экокультурного проекта #НЕМУЗЕЙМУСОРА с участием сенатора Олега Цепкина (#НЕМУЗЕЙМУСОРА, Комсомольский пр., 61)

  • 11:00 Челябинск – Дошкольники в преддверии Международного дня птиц посетят зоопарк и поделятся полученными знаниями о пернатых (Челябинский зоопарк, ул. Труда, 191)

  • 13:00 Челябинск – Пресс-конференция «Олимпиада «Покори Воробьевы горы!» в Челябинске», организованная медиахолдинг «Гранада Пресс» (Образовательный центр №5, ул. Скульптора Головницкого, 13, второй этаж, форум-зона)

  • 16:30 Челябинск – Мастер-класс «Вдохновляясь Шагалом. Смешанная техника» в рамках выставки «Три эпохи Марка Шагала» (Челябинский музей изобразительных искусств, зал архитектора Е. Александрова, пл. Революции, 1)

  • 18:00 Челябинск – Премьера спектакля «Дни Савелия» (центр «Театр + Кино», ул. Пушкина, 64, театр «Манекен»)

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