Работодатели не спешат индексировать зарплаты в соответствии с распоряжениями правительства

Южноуральские работодатели не спешат индексировать зарплаты в соответствии с распоряжениями правительства РФ.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», минимальный размер оплаты труда в России с 1 января 2023 года составляет 16 тысяч 242 рубля, что на 6,3% больше предыдущего показателя.

С 1 января 2024 года МРОТ должен вырасти еще на 18,5% – до 19 тысяч 242 рублей. В Челябинской области, с учетом регионального коэффициента, этот показатель составит 22 тысячи 183 рубля.

Но далеко не все руководители выдерживают заданный уровень.

«Работодатели многих организаций пока неохотно идут на разработку нормативных актов о механизме, порядке и сроках проведения индексации – всего 8% коллективных договоров включают положения об обязательной индексации заработной платы», – сообщил председатель Федерации профсоюзов Челябинской области Олег Якимов на заседании областной трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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