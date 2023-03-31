В Миассе грузовик врезался в поликлинику

В Челябинской области выясняют обстоятельства аварии у миасской больницы.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в ДТП произошло утром пятницы, 31 марта. Об этом очевидцы сообщили в паблике «Инцидент Миасс».

В районе старого города грузовой микроавтобус, перевозивший бутилированную воду, врезался в стену физиокабинета местной поликлиники. Серьезно пострадала кабина автомобиля, 19-литровые бутылки с жидкостью разбросало по земле.

По словам очевидцев, у грузовика могли отказать тормоза. В аварии никто не пострадал.

Челябинск, Виктор Елисеев

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