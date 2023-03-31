Глава СКР лично вмешался в скандал вокруг стройки в челябинском бору

Председатель Следственного комитета России потребовал отчитаться о ситуации со строительством высоток рядом с ООПТ «Челябинский городской бор».

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Следственного комитета России, глава ведомства Александр Бастрыкин запросил доклад по ситуации о возможных нарушениях при выдаче разрешений на строительство домов в Челябинске.

Напомним, ранее член Центрального районного совета Челябинска Елена Вахтина направила председателю СКР обращение с просьбой дать оценку действиям властей областного центра, выдавшим разрешение на снос спортивного комплекса «Полет», расположенного на границе с ООПТ «Челябинский городской бор», и строительство на освободившемся участке нескольких 24-этажек компанией, которая может быть аффилирована с депутатом Государственной думы Олегом Колесниковым.

После того, как об этом сообщили СМИ, Александр Бастрыкин поручил руководителю следственного управления СКР по Челябинской области Петру Решетникову представить доклад по информации о возможных незаконных действиях при выдаче разрешений на строительство в городском лесу.

Ход исполнения поручения поставлен на контроль в центральном аппарате ведомства.

Челябинск, Виктор Елисеев

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