В Челябинске стартует капремонт трамвайных путей. Три маршрута изменят на полгода

С 1 апреля начинается масштабный ремонт трамвайных путей.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ОГКУ «Оператор перевозок Челябинской области», с 1 апреля продолжен начатый в прошлом году масштабный ремонт трамвайных путей.

В связи с этим с 1 апреля по 15 октября на Свердловском проспекте от улицы Блюхера до улицы Труда, а также по улице Труда от Свердловского проспекта до улицы Красной будет закрыто движение трамваев до Областной больницы.

На время проведения ремонтных работ трамваи будут следовать:

№6 ЧТЗ – Российская – Кирова – Театр оперы и балета;

№17 Чичерина – Кирова – депо №1;

№20 ЧМК – Кирова – депо №1.

Челябинцам, которых заденут введенные ограничения, советуют пользоваться троллейбусами №5 «ЖД Вокзал – АМЗ», №7 «ЧМК – АМЗ», №12 «АМЗ – Молдавская», №16 «АМЗ – ЖБИ», а также автобусами №14 «Новосинеглазово – ЖД Вокзал», №23 «ТК Кольцо – 47-й микрорайон», №51 «Поселок Сосновка – Братьев Кашириных». Кроме того, будет запущен компенсационный маршрут №КМ «Калинина – Областная больница». Его будут обслуживать 4 автобуса большого класса, с интервалом движения 12-16 минут.

Также представители учреждения сообщают, что в рамках исполнения обязательств по контрактам прошлого года будут проведены работы по послеосадочному подъему пути и его окончательная отделка на следующих участках:

ул. Дзержинского от ул. Гагарина до ул. Многостаночников;

ул. Новороссийская от ул. Машиностроителей до разворотного кольца «Чистопольская»;

переезд Копейского шоссе – ул. Гагарина;

переезд проспекта Победы – ул. Косарева;

ул. Рождественского от автодороги Меридиан до Копейского шоссе;

переезд шоссе Металлургов – ул. Жукова;

переезд проспекта Победы – ул. Чайковского.

Ориентировочные сроки устранения выявленных дефектов май – июнь текущего года.

Челябинск, Виктор Елисеев

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