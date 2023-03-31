В Челябинске стартует капремонт трамвайных путей. Три маршрута изменят на полгода

С 1 апреля начинается масштабный ремонт трамвайных путей.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ОГКУ «Оператор перевозок Челябинской области», с 1 апреля продолжен начатый в прошлом году масштабный ремонт трамвайных путей.
В связи с этим с 1 апреля по 15 октября на Свердловском проспекте от улицы Блюхера до улицы Труда, а также по улице Труда от Свердловского проспекта до улицы Красной будет закрыто движение трамваев до Областной больницы.
На время проведения ремонтных работ трамваи будут следовать:
№6 ЧТЗ – Российская – Кирова – Театр оперы и балета;
№17 Чичерина – Кирова – депо №1;
№20 ЧМК – Кирова – депо №1.
Челябинцам, которых заденут введенные ограничения, советуют пользоваться троллейбусами №5 «ЖД Вокзал – АМЗ», №7 «ЧМК – АМЗ», №12 «АМЗ – Молдавская», №16 «АМЗ – ЖБИ», а также автобусами №14 «Новосинеглазово – ЖД Вокзал», №23 «ТК Кольцо – 47-й микрорайон», №51 «Поселок Сосновка – Братьев Кашириных». Кроме того, будет запущен компенсационный маршрут №КМ «Калинина – Областная больница». Его будут обслуживать 4 автобуса большого класса, с интервалом движения 12-16 минут.
Также представители учреждения сообщают, что в рамках исполнения обязательств по контрактам прошлого года будут проведены работы по послеосадочному подъему пути и его окончательная отделка на следующих участках:
ул. Дзержинского от ул. Гагарина до ул. Многостаночников;
ул. Новороссийская от ул. Машиностроителей до разворотного кольца «Чистопольская»;
переезд Копейского шоссе – ул. Гагарина;
переезд проспекта Победы – ул. Косарева;
ул. Рождественского от автодороги Меридиан до Копейского шоссе;
переезд шоссе Металлургов – ул. Жукова;
переезд проспекта Победы – ул. Чайковского.
Ориентировочные сроки устранения выявленных дефектов май – июнь текущего года.
Челябинск, Виктор Елисеев
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