В Челябинской области перед судом предстанут два грабителя, вламывавшиеся к старикам в дома

В Коркино направили в суд уголовное дело в отношении бандитов, совершавших набеги на дома пенсионеров.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, следствием регионального полицейского главка окончено производство по уголовному делу в отношении двух коркинцев, обвиняемых в совершении серии дерзких и циничных разбоев и грабежей.

В ходе расследования оперативники полиции установили, что злоумышленники по ночам врывались в частные дома пожилых жителей Коркино и Красноармейского района, взламывая при помощи лома дверь либо проникая через окно.

Один из налетчиков удерживал стариков, пока подельник искал деньги и другое ценное имущество. Если хозяева пытались сопротивляться, злоумышленник накрывал их одеялом или подушкой.

От действий грабителей пострадали девять пожилых южноуральцев. Общая сумма ущерба превысила полмиллиона рублей.

Противоправную деятельность криминального дуэта пресекли оперативники управления уголовного розыска регионального главка МВД.

В отношении коркинцев были возбуждены уголовные дела по признакам грабежей и разбоев. До окончания предварительного следствия они находились в СИЗО.

В настоящее время уголовное дело вместе с обвинительным заключением направлено в Красноармейский районный суд Челябинской области для рассмотрения по существу.

Челябинск, Виктор Елисеев

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